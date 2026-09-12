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Промени в движението около Терминал 2 от 15 септември

Премества се и автобусна спирка

12.09.2026 | 12:53 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Две промени в организацията на движението около Терминал 2 на летище София влизат в сила от 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия Терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщиха от летище "Васил Левски" – София, предаде БНТ.

От 15 септември движението по ул. „Мария Атанасова“ ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само откъм ул. „Продан Таракчиев“ и няма да може да се влиза откъм бул. „Брюксел“.

Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4.

Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на Терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата.

Шофьорите и пътниците, които използват Терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си. Те са част от подготовката за предстоящото изграждане на новия Терминал 3, посочват от аеропорта.

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