Промени в движението около Терминал 2 от 15 септември

Две промени в организацията на движението около Терминал 2 на летище София влизат в сила от 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия Терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщиха от летище "Васил Левски" – София, предаде БНТ.
От 15 септември движението по ул. „Мария Атанасова“ ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само откъм ул. „Продан Таракчиев“ и няма да може да се влиза откъм бул. „Брюксел“.
Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4.
Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на Терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата.
Шофьорите и пътниците, които използват Терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си. Те са част от подготовката за предстоящото изграждане на новия Терминал 3, посочват от аеропорта.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.