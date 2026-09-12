Атанас Атанасов: Радев, ти отговаряш за сигурността - идвай на доклад пред парламента

Атанас Атанасов от ДСБ поиска премиерът Румен Радев да се яви в парламента и да даде обяснения за мерките за сигурност след поредния инцидент във военен склад на „ЕМКО“. В позиция Атанасов заявява, че само 33 дни след предишния взрив отново са горели и са се взривявали складове за боеприпаси на предприятието.

„Това се случва на фона на съществена динамика в руската диверсионна активност в Европа през последните месеци, за което партньорските на България служби отдавна предупреждават и предприемат насрещни действия“, посочва Атанасов.

По думите му България остава най-слабото звено в европейската система за сигурност.

„Ненужно е да си казваме, че Кремъл обича слабостта и насочва усилията си именно там, където е най-лесно“, заявява Атанасов.

Той отправя критики към премиера, военния министър и президента Илияна Йотова, като заявява, че институциите не реагират адекватно на промените в средата за сигурност.

Поставя акцент и върху свикването на Консултативния съвет за национална сигурност.

„Само у нас обаче всичко изглежда спокойно и проблеми няма - питайте премиера Радев, военния министър и г-жа Йотова, която 18-и месец отказва да изпълни конституционното си задължение за свикване на КСНС“, посочва Атанасов.

В позицията си той се позовава на чл. 105, ал. 2 от Конституцията, според който Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност.

„Затова, господин премиер - елате в парламента и дайте отговор как изпълнявате това свое задължение“, призова Атанасов.