Български лекари отново преглеждат безплатно в Мала Преспа в Албания

За четвърта поредна година Фондация Българска Памет и нейният председател д-р Милен Врабевски инициираха и организираха безплатни профилактични прегледи в албанската област Мала Преспа, където живее и коренно българско население.

Тазгодишната медицинска мисия отново ще премине на два етапа – първият започна днес, а вторият ще се проведе на 25 и 26 септември.

За първи път основната част от разходите за инициативата се поема от българската държава чрез Министерството на външните работи. Фондация Българска Памет също участва във финансирането и остава основен организатор на мисията с подкрепата на Дружеството за българо-албанско приятелство.

За първи път тази година Министерството на здравеопазването на Албания се включи пряко в медицинската мисия, като изпрати лекари от близкия град Корча, които да участват в прегледите редом с водещите български специалисти. Наред с възможността за професионален обмен и запознаване с опита на българския екип участието им ще позволи да придобият непосредствена представа за здравните потребности на населението в Мала Преспа и впоследствие да съдействат за проследяването на пациентите.

„Активното включване на българската държава в поредното издание на профилактичните прегледи е важна стъпка за дългосрочното продължаване на мисията и израз на последователна ангажираност към нашите сънародници в региона. Прегледите са предназначени за всички жители на община Пустец, независимо от начина, по който се самоопределят. Именно в това се изразява европейската солидарност на практика – в грижа за хората без разделителни линии. Присъединяването на албански лекари към екипа поставя още по-здрава основа за устойчиво партньорство между здравните институции на България и Албания“, коментира д-р Врабевски по време на официалното откриване.

На събитието присъстваха още извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Албания Ивайло Киров, както и народните представители Михаил Михайлов и Димитър Петров от „Прогресивна България“, Росица Кирова от ГЕРБ и Елисавета Белобрадова от „Демократична България“.

„Присъствието на представители на три политически сили е ясен знак към местното население, че грижата за българските исторически общности зад граница се възприема като национална кауза“, допълни председателят на Фондацията.

Първият етап от прегледите се провежда под ръководството на кардиолога проф. Иво Петров. В екипа участват специалисти по кардиология, съдова хирургия, ревматология, ендокринология и неврология от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

И тази година необходимата медицинска техника е предоставена безвъзмездно от „Инфинита“.

Област Мала Преспа обединява девет населени места, обслужвани от две поликлиники – в селата Пустец и Горица, които се грижат за близо 5000 жители. Във всяко от двете лечебни заведения работи само по един общопрактикуващ лекар. За специализирани прегледи и лечение жителите на общината, голяма част от които са възрастни хора, са принудени да пътуват до столицата Тирана.

През последните години Фондация Българска Памет реализира редица проекти с конкретен ефект за местното население. Сред тях са даряването на линейка, пожарен и високопроходим автомобил за социален патронаж, предоставянето на професионално медицинско оборудване за поликлиниката и на оборудван медицински контейнер за едно от селата; възстановяването на денонощното водоподаване в част от населените места след ремонт на основен водопровод; осигуряването на улично осветление в четири села; оборудването на компютърни кабинети и училищни библиотеки, както и обзавеждането на 44 работни места в сградата на общината.