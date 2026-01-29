ЦГМ: Цените за платено паркиране няма да се вдигнат от утре

Във връзка с решението на ВАС да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари, от Центъра за градска мобилност излязоха с позиция, в която успокоиха гражданите, че от утре нови цени за паркиране няма да има.

“Цените на синята и зелената зона за паркиране в София няма да се вдигнат от утре, въпреки решението на съда, с което се обезсили предварителното изпълнение на промените в наредбата”, се казва в позцията на ЦГМ.

"Център за градска мобилност" ЕАД ще изчака необходимите юридически процедури, както и нужната в тази посока позиция на Столичен общински съвет, преди да пристъпи към прилагането на приетата през ноември от общинския съвет наредба. Прилагането на разпоредбите в нея изискват и техническо време", казват от ЦГМ.

Добавя се, че клиентите ще бъдат своевременно информирани при промени в цените, както и реда за платено паркиране в столицата.