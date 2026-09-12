“ЕМКО“ изключва човешка грешка при инцидента в складовата база

От компания “ЕМКО” излязоха с официална позиция до медиите във връзка с покажа в складовата база на 11 септември. От компанията казват, че инцидентът “не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия, заявиха от компанията в позиция до медиите.
“Предназначението на конкретния склад е такова, че напълно изключва човешка грешка като причина за унищожаването му. Този склад не е ползван от месеци, като в него не са влизали служители на компанията или други хора извън установения ред. Складът е бил обект на периодични проверки от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) седем пъти от началото на годината, като последната е била преди 20 дни, заявяват от компанията. Констатирано е пълно съответствие с нормативните изисквания и не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР. Това е удостоверено с протоколи, изготвени от самите проверяващи, както изисква законът”, се казва в официалната позиция на “ЕМКО”
Според компанията унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие, а това е така от 2011 г. насам.
“Независимо от всички усилия на компаниите от отбранителния сектор да насърчат властите да обърнат сериозно внимание на този проблем, както е във всички нормални държави, резултат няма. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, заявяват от "ЕМКО“.
Според компанията за това не може да има друго обяснение освен неспособността на държавните органи, които се назначават и издържат от данъкоплатците, да вършат компетентно своята работа. Другото обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност, което не ни се иска и да мислим”, посочват от “ЕМКО“.
Безхаберно отношение
От компанията добавят, че “безхаберното отношение“ на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано. Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване.
Охраната на обектите на компаниите от отбранителния бранш се извършва съгласно действащото законодателство. Повечето от тях, в т.ч. и “ЕМКО“, са част от т.нар. Стратегически списък на обекти от значение за националната сигурност. В рамките на периметъра на обектите отговорността е на съответната компания. Извън периметъра сигурността е от компетенцията на държавата. Фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили. Няма основание да се предполага, че този случай е различен.
“Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа,посочват още от компанията. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени относно мотивите и причините. Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства”, добавя компанията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.