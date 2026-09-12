“ЕМКО“ изключва човешка грешка при инцидента в складовата база

От компания “ЕМКО” излязоха с официална позиция до медиите във връзка с покажа в складовата база на 11 септември. От компанията казват, че инцидентът “не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия, заявиха от компанията в позиция до медиите.

“Предназначението на конкретния склад е такова, че напълно изключва човешка грешка като причина за унищожаването му. Този склад не е ползван от месеци, като в него не са влизали служители на компанията или други хора извън установения ред. Складът е бил обект на периодични проверки от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) седем пъти от началото на годината, като последната е била преди 20 дни, заявяват от компанията. Констатирано е пълно съответствие с нормативните изисквания и не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР. Това е удостоверено с протоколи, изготвени от самите проверяващи, както изисква законът”, се казва в официалната позиция на “ЕМКО”

Според компанията унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие, а това е така от 2011 г. насам.

“Независимо от всички усилия на компаниите от отбранителния сектор да насърчат властите да обърнат сериозно внимание на този проблем, както е във всички нормални държави, резултат няма. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, заявяват от "ЕМКО“.

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Според компанията за това не може да има друго обяснение освен неспособността на държавните органи, които се назначават и издържат от данъкоплатците, да вършат компетентно своята работа. Другото обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност, което не ни се иска и да мислим”, посочват от “ЕМКО“.

Безхаберно отношение

От компанията добавят, че “безхаберното отношение“ на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано. Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване.

Охраната на обектите на компаниите от отбранителния бранш се извършва съгласно действащото законодателство. Повечето от тях, в т.ч. и “ЕМКО“, са част от т.нар. Стратегически списък на обекти от значение за националната сигурност. В рамките на периметъра на обектите отговорността е на съответната компания. Извън периметъра сигурността е от компетенцията на държавата. Фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили. Няма основание да се предполага, че този случай е различен.

“Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа,посочват още от компанията. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени относно мотивите и причините. Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства”, добавя компанията.