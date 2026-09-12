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Хелън Мирън се сгуши до Том Харди и предизвика истински фурор на червения килим

Двамата се присъединиха към Пиърс Броснан за премиерата на MobLand

12.09.2026 | 18:47 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

След излъчването на предишния сезон изглеждаше, че зад кадър се разиграва повече драма, отколкото на екрана. Появиха се слухове за сериозно напрежение между Том и екипа на продукцията по време на снимките, което породи спекулации, че той ще напусне сериала. 

И само дни след като 81-годишната актриса защити 48-годишния си колега, двамата демонстрираха чудесни отношения, докато позираха за снимки на червения килим.

Прегърнал дейм Хелън, която блестеше в рокля с пайети, Том изглеждаше напълно спокоен в нейната компания, преди двамата да се присъединят към Пиърс Броснан. 

Мирън, която изпълнява ролята на Мейв Хариган в сериала на Paramount+, изглежда зашеметяващо на снимките от червения килим. Тя носи сребриста рокля с пайети на дизайнерката Джени Пакъм, струваща близо 5000 паунда. 

И докато дейм Хелън беше избрала официално облекло за премиерата, изглежда, че Том не е разбрал напълно дрескода. Той предпочете да не носи костюм и заложи на по-небрежна визия с бяла риза на марката Rogue & Sons на стойност 825 долара и панталон. 

Впечатляващата риза на актьора е украсена със синьо изображение на „Вавилонската кула“ от германския художник Вилхелм фон Каулбах. 

Криминалната драма MobLand е режисирана от Гай Ричи, а действието се развива в Лондон. Сериалът се завръща на екран, за да потопи отново зрителите в света на семейство Хариган и техния „чистач“ Хари да Соуза, в чиято роля влиза Том Харди. 

Цялата статия четете на Тialoto.bg 

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