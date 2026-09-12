Експерт: В програмата на ПБ няма план за намаляване на разходите

Това, че правителството обяви някакви намерения за справяне с високите разходи, е добре, каза в ефира на Money.bg Никола Янков - основател и управляващ партньор в "Експат Капитал", а също и шеф на икономическия отдел на "Синя България".

Той коментира програмата на "Прогресивна България", която предвижда 4-годишно управление.

"Хубаво беше ПБ да го направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват, но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство", каза икономическият експерт.

Според Янков програмата обаче е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им.

Пред Bulgaria ON AIR експертът каза, че не вижда план за намаляване на разходите.

Според Янков в момента проблемът на българската държава е, че има увеличените разходи през последните 5-6 години...

“Напротив, говори се за засилване на административния капацитет на ДАНС и МВР и т.нар. служби. Това го пише на няколко места в програмата, което върви в обратна посока всъщност - за назначаване на повече хора на по-големи заплати", посочи Янков.

"Говори се за по-голяма събираемост на данъците, но не става ясно как ще се постигне това. Ако излезем извън пожелателната картина и общата формулировка, няма и конкретика за постигане на целта от балансиран бюджет. Това правителство предложи най-високия бюджетен дефицит в историята на България от 80-те години може би насам", коментира още специалистът.

Гледайте видеото с целия разговор.