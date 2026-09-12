Украйна удари голям завод за каучук в руската Самарска област

Въоръжените сили на Украйна са поразили един от най-големите руски заводи за производството на синтетичен каучук - в град Толиати, в Самарска област, съобщи генералният щаб на украинската армия, цитиран от Ройтерс.

Ударите са причилини пожар, уточни генщабът. В изявлението се казва, че заводът на "Толиатикаучук" е специализиран в производството на синтетичен каучук и горивни добавки, които "се използват за руски ракети“.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев обяви, че промишлени обекти в областта са били атакувани от украински дронове тази сутрин. Федоришчев не уточни кои обекти са били атакувани или дали са били нанесени щети. Кметът на град Таганрог, Ростовска област - на Азовско море, заяви, че щети има по няколко жилищни сгради, а един човек е бил ранен.

Освен това пожари са избухнали след удари в 4 търговски обекта в Таганрог, съобщи пред ТАСС кметът Светлана Камбулова.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са свалили 230 украински дрона през изминалата нощ над повече от 10 руски области, както и над анексирания през 2014 година Кримски полуостров и Азовско море. / БТА