ЦРУ с разкритие: Три години преди атаките на 11 септември, Клинтън е знаел, че атентат ще има

Белият дом на Бил Клинтън е бил предупреден, че Осама бин Ладен иска да разбие самолет, пълен с бомби, в американски град три години преди похитителите да атакуват, разкриват експлозивни досиета на ЦРУ.

Предупреждението е било част от доклад от 10 септември 1998 г., подготвен за висши служители на Клинтън, получили разрешение да прочетат най-секретния сутрешен разузнавателен дайджест на тогавашния президент, твърди The Wall Street Journal.

Предупреждението на Бин Ладен

Озаглавен "Местоположението и намеренията на Бин Ладен“, той не предлага дата или цел, но ясно показва, че шефът на терористите е имал на мушка Вашингтон. Терористите на Бин Ладен ще разбият самолет в Пентагона три години по-късно.

Други документи показват, че анализатори са казали на Белия дом през юли 1998 г., че удар на Бин Ладен срещу САЩ е "правдоподобен“, а през октомври 2000 година, че той остава "ангажиран“ да поразява американски цели, въпреки че шпионите "не могат да определят точно цели или време“.

Този факт излезе наяве, докато Клинтън се намираше на "Кота нула“ по повод 25-та годишнина, застанал сред семействата на хората, загинали при нападението, чиято подготовка е била предсказана в въпросната служебна бележка.

През 2001 г. името на Бин Ладен фигурира в най-малко 18 отделни броя на ежедневните разузнавателни сводки за президента Буш, като седем от тях са попаднали на бюрото му седмици преди срутването на кулите.

В една от бележките, датирана от 24 юли 2001 г., дори се посочва, че "очаквана непосредствена“ операция на Бин Ладен е била отложена, като същевременно се предупреждава, че е възможно да се подготвят други нападения.

Общо 71 документа бяха разсекретени от ЦРУ по повод годишнината от убийството на близо 3000 души в Ню Йорк, Пентагона и на поле в Пенсилвания.

Комисията по разследване на 11 септември спомена меморандума от 1998 г., но никога не разкри, че е бил написан за собствения брифинг на президента.

Съмнителни източници или неглижиране

Бившият изпълняващ длъжността шеф на ЦРУ Майкъл Морел заяви пред Wall Street Journal, че документите доказват, че агенцията е отправила "дълги и силни стратегически предупреждения“, по които две администрации не са предприели действия.

Но вътрешни лица от агенцията казаха пред изданието, че разузнавателната информация по това време често е била оскъдна и е извлечена от "силно съмнителни източници“.

Липсата на сигурност, казаха вътрешни лица пред WSJ, е затруднила политиците да реагират на потенциален заговор без време, място или метод.

Един анализатор на ЦРУ обаче твърди, че контратерористичните операции не са били приоритет на президента преди 11 септември и агенцията не е имала достатъчно хора, за да разбие терористичната мрежа на Бин Ладен.

Бин Ладен е играл ключова роля в бомбените атентати срещу посолствата в Източна Африка през 1998 г. и в нападението срещу USS Cole през 2000 г.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф определи това като най-мащабното досега публикуване на анализи на агенцията относно събитията от 11 септември, наричайки го акт на прозрачност в памет на загиналите.

Само часове по-рано на "Кота нула“ Тери Страда, вдовица на жертва от атентатите, обвини "една след друга администрациите, включително присъстващите тук днес лидери“, че защитават Саудитска Арабия и призова Тръмп да разсекрети документите без съкращения относно предполагаемата роля на кралството.

Консервативният член на Камарата на представителите Анна Паулина Луна, която оглавява работната група за разсекретяване на федерални документи, съобщи на последователите си в платформата X, че е била информирана предварително за предстоящото оповестяване на досиетата за 11 септември.