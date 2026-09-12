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Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов се кандидатира за президент

Кандидат за поста вицепрезидент е проф. Косьо Стойчев

12.09.2026 | 19:39 ч. 9

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов също се кандидатира за президент. Кандидат за поста вицепрезидент ще бъде проф. Косьо Стойчев, съобщава Bulgaria ON AIR.

Двамата са подкрепени от Инициативен комитет, който се регистрира днес в Централната избирателна комисия.

"Знаем, че ще е трудно. Знаем, че ще е тежко. Знаем, че предстои битка, но аз съм боец. Доказал съм през годините, че не само мога да водя битки, но мога и да ги печеля", заяви Симеонов.

По думите му двамата се изправят в надпреварата на фона на трудностите, пред които са изправени българските граждани.

"Затова днес заедно се изправяме в тази надпревара, в тази битка с тежкия живот на всеки един българин, който не само усеща, но всеки ден разбира, че с все повече усилия може да си позволи все по-малко", подчерта Симеонов.

Вижте повече във видеото.

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