СО: Над 52% от медсестрите в яслите са на възраст над 62 години

Столична община излезе с позиция по повод изказването на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, в което се твърди, че промени в нормативната уредба не се налагат и че няма проблем с липсата на персонал в детските ясли.

От СО съобщават, че над половината медицински сестри в детските градини са на възраст над 62 години, а твърдението, че няма кадрови проблем, не отговаря на фактите.

“От 713 медицински сестри в детските градини 375 са на възраст над 62 години – повече от 52% от всички специалисти, а 175 от тях са над 70 години” допълват от общината.

От общината посочват, че в писмо от 29 юни 2026 г. д-р Ивиан Бенишев, зам.-министър на здравеопазването, уведомява, че: “Педагогът, независимо че е преминал обучението по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26, не придобива качеството на медицински специалист и не може да изпълнява дейностите, за които се изисква медицинска квалификация. Поради това назначаването на педагог при условията на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26 не представлява заместване на медицински специалист, а осигуряване на допълнителен персонал за организацията на грижата за децата в яслената група”.

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“Препоръчваме на министъра на здравеопазването да се запознае също със становищата на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация, които подкрепят идеята грижата за най-малките деца да бъде организирана от различни специалисти. Столична община ги изпрати заедно с последното си писмо до министерството“, се казва в позицията на СО.

Българската система остава единствената в Европа, в която вместо експерти по ранно детско развитие все още има изискване две медицински сестри да работят във всяка яслена група, отбелязват от общината. / БТА