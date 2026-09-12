Ливърпул се издъни срещу последния Фулъм

Ливърпул разочарова феновете си, след като не успя да победи последния Фулъм у дома и двубоят завърши 0:0. Червените определено разочароваха, след като съперникът им дори имаше по-добрите положения и равенството бе най-малкото, което заслужаваха.

За тях точката е първа от началото на кампанията, докато Ливърпул има 6, но равенствата вече са 3, като определено усещането бе, че мърсисайдци трябва да спечелят задължително.

За домакините Брадли Баркола направи дебют като титуляр във Висшата лига, въпреки че срещу Атлетико излезе след крампа. Костас Цимикас пък замени Керкез в лявата зона на защитата, а Райън Гравенберх се появи на мястото на Алексис Мак Алистър. Виктор Муньос също започна. За гостите дебют направи Давид Афенгрубер.

Домакините очаквано взеха инициативата още от началото и в 9-ата минута Исак бе изведен в наказателното поле, но диагоналният му удар мина покрай гредата.

Гостите обаче бяха опасни и първо Джош Кинг стреля слабо, преди секунди след това Гравенберх за сбърка, Берге и Кинг комбинираха, като Алисон бе елиминиран, но ударът бе избит пред голлинията от Жаке.

В 22-ата минута Ливърпул бе близо до попадението. Тогава Цимикас центрира, а Муньос с глава, но топката се отклони в напречната греда. Удар на Вирц мина встрани, след като бе притиснат и доста сериозно.

Фулъм отговори с положение пред Кинг, който пусна Собослай по тревата, но след това ударът му бе отклонен в корнер. Още един опит на Вирц пък бе разочароващ – слаб и неточен. Лондончани получиха пореден шанс пред Кинг, но неговият изстрел бе в ръцете на Алисон.

Робинсън пък прати топката встрани с глава след нова добра възможност. Ливърпул просто бе ужасен в защита. В 43-ата минута Собослай центрира отдясно и топката попадна на крака на Баркола, който обаче от въздуха стреля в небесата и в крайна сметка почивката дойде при 0:0.

След нея нещата не се промениха особено. Ираола пусна Керкез вместо Цимикас, но Червените продължаваха да се затрудняват да създават положения. Коуди Гакпо също влезе. Удар на Собослай бе избит от Лено, докато Алисон трябваше да се справя с опит на Кинг, а след това Кевин прати топката покрай вратата. Времето на домакините обаче изтичаше.

В добавеното време след корнер Исак засече центрирането, но топката премина покрай гредата и в крайна сметка двубоят завърши без голове.

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