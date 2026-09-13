Сериозен спад на цените на плодове и зеленчуци, доматите поскъпват

С по над 10 на сто поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

При плодовете най-много поевтиняват кайсиите, които са с 15,25 на сто надолу до 1,00 евро за килограм. Прасковите се търгуват с 11,81 на сто по-малко до 1,06 евро за килограм. Цената на ябълките спада с 12,67 на сто до 1,02 евро за килограм, а на лимоните - с 12,73 на сто до 1,70 евро за килограм.

При зеленчуците през седмицата най-значително поевтиняват морковите - с 21,39 на сто до 0,61 евро за килограм, следвани от зелените чушки - с 15,11 на сто до 0,91 евро за килограм. Цената на червените чушки е надолу с 13,65 на сто до 1,05 евро за килограм. Картофите се предлагат с 13,68 на сто по-малко по 0,53 евро за килограм.

Зелената салата също е по-евтина - с 12,92 на сто до 0,62 евро за килограм, както и зелето - с 5,45 на сто до 0,52 евро за килограм, и тиквичките - с 1,68 на сто до 0,82 евро за килограм. Краставиците също се предлагат на по-ниска цена - с 1,85 на сто до 1,17 евро за килограм. През седмицата поскъпват единствено доматите - с 12,46 на сто до 1,30 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 0,34 на сто до 0,59 евро за килограм.

Спад се отчита в цената на кравето сирене - с 0,69 на сто до 6,08 евро за килограм, докато на кашкавала тип „Витоша“ тя е нагоре - с 2,36 на сто до 9,37 евро за килограм.

Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,60 на сто до 0,76 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 3,78 на сто до 1,17 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,44 евро за брой, което е спад в цената от 5,64 на сто. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,28 на сто до 3,64 евро за килограм. Яйцата (размер М) са надолу с 3,06 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,11 на сто надолу до 1,61 евро за килограм, на зрелия фасул - с 3,09 на сто до 2,07 евро за килограм, на брашното тип 500 - с 8,05 на сто до 0,64 евро за килограм, на захарта - с 2 на сто до 0,88 евро за килограм, на олиото - с 0,23 на сто до 1,73 евро за литър. Лещата поскъпва с 2,40 на сто до 2,05 евро за килограм.