Разследващи влизат в пламналите складове за боеприпаси на ЕМКО край Дряново

Разследващи екипи влизат днес в района на складовете за боеприпаси на оръжейната компания "ЕМКО" край Дряново. До тази стъпка се стигна, след като снощи в района на базата възникна нов пожар. По първоначални данни пламъците са тръгнали от отломки, разпръснати вследствие на първоначалния взрив, предаде БГНЕС.

До късно снощи екипите на пожарната се бориха с локализирането и овладяването на огъня, който обхвана гориста местност в непосредствена близост до складовете. Огнеборците останаха на терен през цялата нощ, за да следят ситуацията и да предотвратят ново разрастване на стихията. Значително облекчение за тяхната работа донесе продължилият цяла нощ дъжд, който спомогна за по-бързото потушаване на тлеещите огнища.

Въпреки овладяването на пожара, мерките за сигурност остават засилени. Областният управител на Габрово отправи призив към гражданите да избягват района и да не преминават близо до склада заради потенциални рискове.

От ръководството на ЕМКО излязоха с остра реакция по повод инцидента. В официална позиция от компанията категорично заявиха, че той е пореден саботаж срещу българската отбранителна индустрия.

Снощният инцидент не е прецедент, а се прибавя към дългата поредица от експлозии и пожари в складове и цехове на компанията, собственост на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев.

Преди малко повече от месец - на 10 август, пожар и последвали силни експлозии унищожиха склад на компанията край село Белица, община Трявна. Тогава се наложи спешната евакуация на около 300 работници, а впоследствие разследването бе поето и от ДАНС.

През 2022 г. и 2023 г. избухнаха пожари в складове за боеприпаси в оръжейната база на ЕМКО край Карнобат, а на 12 ноември 2011 г. се взриви складово помещение с хиляди далекобойни артилерийски снаряди до село Ловнидол, област Габрово.

Пожарът е локализиран и почти загасен

Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база за боеприпаси и взривни вещества при землището на село Горни Върпища, каза Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи.

Тази сутрин беше докладвано, че пожарът е локализиран и почти загасен. Днес предстои оглед с дрон, за да сме сигурни, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на местопроизшествието, добави той.