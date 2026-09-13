Вижте победителите в томболата на Day Off: School Time

Полезна информация през целия ден, работилници, демонстрации, забавления за децата - това бяха акцентите на събитито Day Off: School Time дни преди старта на учебната година.
То се проведе в свободното пространство пред HIT MAX в столичния квартал "Младост".
В края на деня в специалната томбола станаха известни имената и на всички печеливши, които участваха в игрите на място.
Ето и техните имена:
Ваучер за арт работилница Светлинки - Петър Наков
Козметичен комплект Nuxe - Стефан Димов
Таблет Виваком 5G - Александър Овчаров
Отстъпки за карти Пулс - Станислав Енев, Красимира Барова, Виктория Борисова
Ваучер Пулс - Веселин Георгиев
Ваучер от HIT MAX - Йоана Йорданова, Лилия Денева, Виктор Шолин
Почивка в Гранд Хотел Банско - Иво Урумов
Повече подробности,актуална информация и как да станете част от събитията на Investor Media Group може да откриете на Investor Media PRO.
Партньори на Day Off: School Time са:
Основен партньор – Елана Фонд Мениджмънт
Партньори – Bigbank, Образователен център BRITANICA, Max International, Езикова школа ПРЕСТИЖ, British Council, Частна детска градина CATBRIDGE, Dr.Biomaster, Dragon Computer Science Academy.
С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, аптека „Пулс“, Бусинска сръчкотилница, ателие Артино, Творчо - работилничка за деца, учебен център Светлинки, творчески работилници Many Poppins, Био игри, Сърце и ръце/Handmade Gifts, Love Flowers/сапунени букети.
Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, Teenproblem.net, Tialoto.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.