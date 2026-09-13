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Вижте победителите в томболата на Day Off: School Time

13.09.2026 | 08:50 ч. 0
Вижте победителите в томболата на Day Off: School Time

Полезна информация през целия ден, работилници, демонстрации, забавления за децата - това бяха акцентите на събитито Day Off: School Time дни преди старта на учебната година. 

То се проведе в свободното пространство пред HIT MAX в столичния квартал "Младост".

В края на деня в специалната томбола станаха известни имената и на всички печеливши, които участваха в игрите на място. 

Ето и техните имена: 

Ваучер за арт работилница Светлинки - Петър Наков

Козметичен комплект Nuxe - Стефан Димов

Таблет Виваком 5G - Александър Овчаров

Отстъпки за карти Пулс - Станислав Енев, Красимира Барова, Виктория Борисова

Ваучер Пулс - Веселин Георгиев 

Ваучер от HIT MAX - Йоана  Йорданова, Лилия Денева, Виктор Шолин

Почивка в Гранд Хотел Банско - Иво Урумов 

Повече подробности,актуална информация и как да станете част от събитията на Investor Media Group може да откриете на Investor Media PRO.

Партньори на Day Off: School Time са:

Основен партньор – Елана Фонд Мениджмънт

Партньори – Bigbank, Образователен център BRITANICA, Max International, Езикова школа ПРЕСТИЖ, British Council, Частна детска градина CATBRIDGE, Dr.Biomaster, Dragon Computer Science Academy.

С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, аптека „Пулс“, Бусинска сръчкотилница, ателие Артино, Творчо - работилничка за деца, учебен център Светлинки, творчески работилници Many Poppins, Био игри, Сърце и ръце/Handmade Gifts, Love Flowers/сапунени букети.

Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, Teenproblem.net, Tialoto.bg.

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