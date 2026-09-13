Ще понесе ли щети ГЕРБ и ще прелее ли гласове към двойката Гюров-Кандев?

Защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент и как това ще се отрази на партията?

"ГЕРБ може би за първи път беше в толкова трудна ситуация да излъчва недоумение и затруднение дали да издига и кого да издигне за кандидат-президент. И в двата случая беше в губеща позиция. В единия случай плаща само политическата цена на неиздигането на кандидат. Другата опция не беше по-добра – според мен даже по-опасна. Тя беше за електорална щета, ако партията евентуално остане трета", заяви пред bTV социологът Боряна Димитрова.

Според нея политическата цена ще бъде платена и на този етап виждаме завръзката на изпитанията, на опит да се чертае нова стратегия на ГЕРБ.

"Развръзката ще дойде на местните избори. Всичко това, което днес виждаме като ходове и интерпретации, ще видим по какъв начин ще се отрази", коментира Димитрова.

Димитрова смята, че електоратът на ГЕРБ ще бъде основното подвижно тяло в тези избори и е много важно накъде ще поемат избирателите. Тя не изключи възможността на втори тур да има преливане на гласове към двойката Гюров-Кандев.

"Тук е и рискът пред ГЕРБ на следващи избори избирателите да проявят една по-трайна лоялност към други политически сили", смята Боряна Димитрова.

Социологът Добромир Живков определи като исторически момент, че ГЕРБ нямат собствен кандидат за президент.

"Факт е, че предишни кандидатпрезидентски двойки бяха издигани с подкрепата на ГЕРБ, а не като партийни кандидати, но това е много нова ситуация и тя е предопределена от новата структура, която имаме в политическото пространство", коментира той.

Според него обща кандидатура на ГЕРБ и ПП щеше да доведе до щета и за двете партии.

"Всички искаме една добронамерена кампания, в която да се чува повече да се чуват идеите на кандидатпрезидентските двойки, отколкото да се чуват компромати", коментира социологът.

По думите му компромати със сигурност ще има и би се изненадал да остане само компромата срещу Илияна Йотова с помилването на наркодилъра.