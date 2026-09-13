Патриарх Данаил: Грехът води до "разчовечаване"

Ден преди големия християнски празник Въздвижение на Светия кръст Господен (Кръстовден), Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отправи силно духовно послание към миряните. В Неделята преди Въздвижение той припомни за саможертвата на Спасителя, безкрайната Му любов към човечеството и пътя към духовното спасение в днешното изпълнено с изпитания време.

"Днес се радваме с тази радост, която е имала света царица Елена, когато е намерила честния кръст", сподели Негово Светейшество, подчертавайки, че именно чрез кръста е дошла "радост за целия свят" и е била победена смъртта.

В словото си Патриархът обърна специално внимание на безграничното търпение и всеопрощение на Христос като контрапункт на съвременните човешки слабости. Той направи остър паралел с днешното поведение на хората, посочвайки как гордостта и обидата ни отдалечават от Бога и един от друг.

"Ние, когато ни обидят, похулят, ние ще се скараме с този човек, не искаме да го виждаме. Вижте грехът как разделя човешкото естество. И неслучайно, когато прогресира грехът, казваме "разчовечаване". Тоест преставаме да бъдем човеци, изпразваме се от това достойнство, което Господ ни е дал, когато слушаме греховните наклонности, търсим само своя интерес", предупреди Негово Светейшество.

Християните не могат да продължават да живеят според похотите и греховете си след Христовата саможертва, защото "ако вършим това – краят е смърт".

Празникът Въздвижение на Светия кръст Господен се отбелязва от православната църква утре, 14 септември, като ден за строг пост, преклонение пред Христовото разпятие и молитва за спасение.