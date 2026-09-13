Китай размаха пръст на САЩ, срещата Тръмп–Си пред провал

Китай е уведомил САЩ, че ще отмени планираната за по-късно този месец среща между президентите Си Цзинпин и Доналд Тръмп, ако дотогава Вашингтон одобри нови продажби на оръжие на Тайван, съобщи Киодо, като се позова на няколко източника, запознати с двустранните отношения.

Тръмп придава голямо значение на срещата със Си, като очевидно се стреми да демонстрира дипломатически успехи преди междинните избори за Конгрес през ноември, отбелязва агенцията.

В хода на подготовката за посещението на китайския президент Пекин отново е подчертал, че въпросът за Тайван е "червена линия" в отношенията с Вашингтон, посочват източниците.

Китай смята самоуправляващия се демократичен остров за част от своята територия и не изключва употребата на сила, за да установи контрол над него.

На срещата си с Тръмп в Пекин в средата на май Си заяви, че Тайван е "най-важният въпрос" в двустранните отношения, и предупреди за риск от конфликт при неправилен подход към него.

По това време Тръмп каза в телевизионно интервю, че продажбите на оръжие на Тайван могат да бъдат "много добър коз в преговорите" с Китай. Изявлението породи съмнения за дългосрочните ангажименти на Вашингтон към сигурността на съюзниците му в Азия, посочва Киодо.

Засилената китайска военна активност в Тайванския проток и около него поражда опасения от евентуално нахлуване и по-широк регионален конфликт, който би могъл да въвлече САЩ и техните съюзници.

Вашингтон доставя оръжие на Тайван, за да подпомага способността му за самоотбрана, съгласно Закона за отношенията с Тайван. Законът е приет, след като през 1979 г. САЩ прекъсват дипломатическите си отношения с Тайпе и установяват такива с Пекин.

През декември миналата година администрацията на Тръмп обяви пакет от оръжейни продажби на Тайван на стойност 11 млрд. долара – най-големия досега, което предизвика остра реакция от Китай.

Тръмп заяви, че ще посрещне Си и съпругата му в Белия дом на 24 септември и ще даде държавна вечеря в тяхна чест. Китайското правителство все още не е обявило официално посещението.

Сред основните теми на срещата може да бъде и войната на САЩ срещу Иран, чийто ключов икономически партньор е Китай. Конфликтът, започнат от САЩ и Израел в края на февруари, продължава без изгледи за скорошен край, а американската администрация оказва натиск върху Пекин да прекрати търговските си отношения с Техеран.

"Китай демонстрира готовност за сътрудничество и не възпрепятства диалога със Съединените щати", заяви един от източниците.

Американските министерства на финансите и на търговията ръководят преговорите с Пекин. Очаква се двамата президенти да обсъдят ключови икономически въпроси, включително подготвяно споразумение за намаляване на митата върху стоки на стойност по 30 млрд. долара от всяка страна.

Според източниците сред водещите теми вероятно ще бъде и създаването на рамка за диалог по безопасността на изкуствения интелект./БТА