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Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly са новата звездна двойка?

Двамата бяха засечени заедно в Ню Йорк

13.09.2026 | 11:26 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly бяха забелязани заедно в Ню Йорк и изглежда, че Тейлър Суифт е изиграла роля в тази среща.

Наскоро необвързаната актриса и рок звездата бяха заснети как излизат от черен джип и влизат в апартамента на Тейлър в квартал "Трайбека". Жилището в момента е празно, тъй като певицата по непотвърдена информация е извън града. 

Твърди се, че Дакота и MGK са се запознали на сватбата на Тейлър с Травис Келси по-рано тази година.

Дакота изглеждаше зашеметяващо в изцяло черен тоалет, докато бившият на Меган Фокс беше с яке, на чийто гръб имаше голямо изображение на скелет.

Срещата се състоя седмици след раздялата на Дакота с певеца Role Model.

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