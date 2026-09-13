Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly са новата звездна двойка?

Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly бяха забелязани заедно в Ню Йорк и изглежда, че Тейлър Суифт е изиграла роля в тази среща.
Наскоро необвързаната актриса и рок звездата бяха заснети как излизат от черен джип и влизат в апартамента на Тейлър в квартал "Трайбека". Жилището в момента е празно, тъй като певицата по непотвърдена информация е извън града.
Твърди се, че Дакота и MGK са се запознали на сватбата на Тейлър с Травис Келси по-рано тази година.
Дакота изглеждаше зашеметяващо в изцяло черен тоалет, докато бившият на Меган Фокс беше с яке, на чийто гръб имаше голямо изображение на скелет.
Срещата се състоя седмици след раздялата на Дакота с певеца Role Model.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.