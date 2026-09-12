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Най-малко половин милион руски войници са загинали от началото на войната в Украйна

Общият брой на жертвите от руска страна, включително ранените, се оценява на 1,5 милиона войници

12.09.2026 | 08:57 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

От началото на пълномащабните военни действия през февруари 2022 г. най-малко половин милион руски военнослужещи са загубили живота си във войната в Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на британския новинарски канал "Скай нюз", който цитира данни на британското разузнаване. 

Началникът на щаба на отбраната на Въоръжените сили на Великобритания главен маршал сър Ричард Найтън заяви, че общият брой на жертвите от руска страна, включително ранените, се оценява на 1,5 милиона войници. 

Според британското разузнаване броят на загиналите руски войници вече е достигнал поне половин милион.

Найтън посочи, че по-голямата част от загубите са понесени от януари 2023 г. насам, като в замяна на това в същия период Русия е установила контрол над едва 2 процента от украинската територия.

"Мисля, че тези стойности ясно илюстрират безсмисленото и напразно разхищаване на човешки живот за толкова малък напредък и в името на такава нелегитимна цел на президента (на Русия Владимир) Путин", каза той. 

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Най-високопоставеният британски военен описа също така как войната е оказала своето негативно въздействие върху руската икономика. "Тя доведе до забавяне на икономическия растеж в Русия, отслабване на потребителското търсене и упорито висока инфлация, а цената за руската икономика, както и за благоденствието и перспективите на нейното население, е огромна", заяви той. 
(БТА)

 

 

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