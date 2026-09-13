Протестиращ с бурка пред полицайка: Чувствам се "джендър флуидна мюсюлманка" (ВИДЕО)

Мъж се появи с бурка по време на протест срещу мигрантската политика на Острова в Портсмут. Видео на негов разговор с полицайка, която го призова да свали маската си, стана популярен онлайн. Във Великобритания бе въведена забрана за носене на маски или други средства за закриване на лицето, заради многобройните антиимигрантски протести.

В конкретния случай мъжа обясни на полицайката, че той се чувства "джендър флуидна жена мюсюлманка". И въпреки, че тя го подминава след това обяснение - впоследствие е арестуван.

Вчера стотици протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, и скандираха "Спрете лодките".

В центъра на Портсмут имаше засилено полицейско присъствие, докато се събираха протестиращи срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията "Stand Up To Racism" ("Изправи се срещу расизма").

Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в "Истни Марина", след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекосили Ламанша с надуваема лодка.