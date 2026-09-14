Край на паралелните проверки: МВР ще е единен контролен орган на пътя

Единен контрол, повече технологии и ясна отговорност, са основните елементи на Плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и намаляване на жертвите по пътищата. Той бе публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, съобщиха от ведомството.

Реформата е приета с Решение на Министерския съвет от 9 септември 2026 г.

Документът предвижда преодоляване на разпокъсаността, дублирането на функции и определяне на ясни отговорности за ролята на институциите при управление на риска в системата на безопасността на движението по пътищата.

В рамките на Министерството на транспорта и съобщенията се създава Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“. Тя ще управлява единна система с данни от различни държавни регистри и технологични системи. Анализът в реално време ще даде възможност контролът да бъде по-бърз, по-точен и насочен там, където рискът е най-висок.

Ключова промяна е определянето на МВР за единен контролен орган на пътя. Паралелните проверки от различни институции се прекратяват, а ресурсът за контрол ще се насочва към най-рисковите водачи, превозни средства и пътни участъци.

Планът поставя акцент и върху техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронното правоприлагане, модернизирането на обучението на водачите и превенцията на рисковото поведение.

Целта е по-безопасни пътища за всички.