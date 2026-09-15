Протестиращи фермери се биха с полицията в Букурещ ВИДЕО/СНИМКИ

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Румънски фермери влязоха в сблъсък със силите за сигурност в Букурещ, след като протест на земеделски производители пред сградата на правителството прерасна в безредици.

Кадри показват как протестиращи бутат служители на реда и влизат в схватки с тях, хвърлят предмети и събарят заграждения, преди жандармерията да използва сълзотворен газ.

Демонстрацията започна мирно на площад "Виктория" (Piața Victoriei), където фермери се събраха, за да протестират срещу проблеми, засягащи секторите на животновъдството и земеделието. Напрежението ескалира, когато част от протестиращите се опитаха да блокират пътищата около площада и влязоха в конфликт с жандармеристите, които отвърнаха с използване на сълзотворен газ.

Farmers clash with police as anger over taxes and state support cuts grips Bucharest Demonstrators denounced cuts to state support, higher taxes and restrictions on livestock trade. Sheep breeders are also angered by export curbs linked to animal disease outbreaks. pic.twitter.com/6rLSnKVBDb — Viory Video (@vioryvideo) September 15, 2026

Протестът беше организиран от румънски овцевъди и други земеделски производители, като в него се включиха между няколкостотин и над 1000 души. Организаторите бяха призовали участниците да докарат на площада овце, трактори и бали сено, но наложените ограничения попречиха на влизането на живи животни и тежка техника в зоната на демонстрацията.

Thousands of Romanian farmers and shepherds protest in Bucharest against an EU livestock export ban Riot police use tear gas after some protesters reportedly throw objects at law enforcement The ban follows outbreaks of sheep and goat pox, fuelling anger among livestock… pic.twitter.com/KlhJNdfADM — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) September 15, 2026

Фермерите протестираха срещу наложената от ЕС забрана за износ на живи овце и кози от Румъния - мярка, удължена до 31 декември 2026 г. заради огнища на чума по дребните преживни животни и овча шарка. Те настояваха и за по-добри компенсации за животните, умъртвени заради епидемичните огнища, както и за културите, пострадали от сушата.

Протестиращите поискаха и оставката на Александру Бочиу, ръководител на Националния орган по ветеринарна санитария и безопасност на храните (ANSVSA), заради начина, по който е управлявал епидемиологичната ситуация.

Най-малко трима протестиращи са се нуждаели от медицинска помощ след излагане на въздействието на сълзотворен газ и бяха прегледани на място. Няма данни за пострадали служители на реда, а двама от участниците бяха отведени в полицейско управление за разпит.

Движението около площада, включително в подлеза "Виктория" и по булевард "Кисельов“"(Kiseleff), беше блокирано за няколко часа, преди отново да бъде възстановено.