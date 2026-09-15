Открити са куфари с животински останки на кучета, котки и птици в Ловеч

Куфари с животински останки на кучета, котки и птици в напреднал и различен стадий на разложение са намерени в изоставена сграда в кв. „Здравец“ в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от граждани в събота. По първоначална информация става въпрос за осем куфара.

На място е извършен оглед, образувана е преписка, а материалите по случая са докладвани на прокуратурата.

От Районната прокуратура в Ловеч казаха за БТА, че останките са били в напреднал стадий на разложение.

Определен е наблюдаващ прокурор и предстои да бъдат извършени действия по компетентност съобразно неговата преценка.

От прокуратурата информират още, че останките са обследвани от служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, като по първоначални данни не може да се установи причина за смъртта им.

Информирана е Община Ловеч за предприемане на действия по обезвреждане им.