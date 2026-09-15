Най-ценната икона в Русия е застрашена от унищожаване

"Света Троица" - една от най-известните руски икони, за която се смята, че е изписана от Андрей Рубльов през XV век - е застрашена от унищожаване. Според различни източници климатичната камера, в която иконата се съхранява в Троице-Сергиевата лавра след предаването ѝ на Руската православна църква през 2023 г., се е повредила и сега творбата е изложена на въздействието на висока влажност.

"Това, за което се говореше още от 2023 г., се случва. "Света Троица" на Андрей Рубльов умира", написа журналистката Ксения Лученко в своя Telegram канал "Православие и зомбита" на 12 септември, коментирайки публикация на "Ехо".

През 2023 г. Третяковската галерия прехвърли "Света Троица" - едно от най-известните произведения на руското изкуство - на Троице-Сергиевата лавра, за която Рубльов първоначално я е изписал. Според патриарх Кирил решението за връщането на иконата в манастира е взето лично от Владимир Путин "в отговор на многобройни молби от страна на православни вярващи". По това време музейни експерти предупредиха, че "Света Троица" е изключително древно (от началото на XV век) и крехко произведение, уязвимо за разрушаване във всякаква среда, различна от музейната. Три години по-късно, през септември 2026 г., се появиха данни, че състоянието на иконата наистина е станало критично.

"Ехо" съобщава, позовавайки се на анонимен източник, запознат със ситуацията, че климатичната камера, вградена в иконостаса, където се съхранява "Света Троица", не работи от няколко месеца. Нивото на влажност вътре е било 80% вместо изискваните 50-55% (стандарт, обявен през 2023 г. от Елена Проничева, тогавашен директор на Третяковската галерия).

За да се инсталира климатична камера в Троицкия събор на Троице-Сергиевата лавра - архитектурен паметник от XV век - е трябвало да се пробият отвори в стените на сградата. Но основният проблем се оказал температурата вътре в църквата: камерата е предназначена за музей, където се поддържа сравнително ниска температура от 19 градуса по Целзий, а не за храм.

Когато камерата се повредила, в лаврата пристигнал специалист от Германия, за да я поправи, но веднага след като той си заминал, оборудването отново се развалило. Източник съобщи пред "Ехо", че няма да бъде възможно специалистът да бъде поканен отново "поради сложността на международните отношения".

Същият източник посочи, че връщането на "Света Троица" в манастира е застрашило не само самата икона, но и друг паметник - иконостаса на Троицкия събор

За разлика от "Света Троица", иконите в Лаврата са свикнали с условията на действащ храм. Когато през 2022 г. иконата на Рубльов беше временно преместена в манастира, в събора бяха инсталирани преносими климатици за поддържане на необходимия микроклимат. В резултат на това иконостасът започнал да "реагира зле" и да скърца, допълва източникът.

"Света Троица" е изписана върху три дъски. Както обясни източникът на "Ехо", влажността е предизвикала набъбването им, а живописният слой е започнал да се надига и на практика да се "навива".

След публикацията в "Ехо", медиевистът и ръководител на проекта "Страдариум" Олег Воскобойников сподели снимка във Facebook - фрагмент от иконата "Света Троица", на който ясно се вижда вещество, избиващо от сглобката между дъските. Ксения Лученко потвърди автентичността на снимката в Telegram канала "Православие и зомбита", като уточни, че тя е направена през август и че веществото върху иконата е лепило: дъските го изтласкват навън, докато набъбват. В същата публикация тя съобщи, позовавайки се на анонимни източници:

"Министерството на културата разкритикува Лаврата за това, че е укривала състоянието на иконата, и точно оттам тръгна целият скандал".

Скандалът наистина се разрази: на 13 септември Московската патриаршия обяви, че иконата е свалена от иконостаса и че специалисти от Третяковската галерия извършват "планова проверка".

На 14 септември пресслужбата на Третяковската галерия съобщи пред ТАСС, че в момента иконата "Света Троица" преминава през реставрация, и потвърди, че служители на музея ще инспектират състоянието ѝ. Формално "Света Троица" остава част от колекцията на Третяковската галерия: през 2023 г. Руската православна църква получи иконата за безвъзмездно ползване за срок от 49 години (с възможност за удължаване), а не като собственост.

Както Ксения Лученко обясни пред Meduza в материал за други музейни експонати, предадени на църквата - Владимирската и Донската икона на Божията майка - правно е невъзможно да се извади каквото и да било от държавната колекция. Лученко също така отбеляза, че музеите продължават да носят отговорност за състоянието на тези крехки паметници.

Според информация на ТАСС, позоваваща се на Троице-Сергиевата лавра, се очаква иконата "скоро" да бъде върната на първоначалното си място:

"Няма нищо необичайно в свалянето ѝ от иконостаса."