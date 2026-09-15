Опасности от всякъде: Недовършена сграда на пощенска станция в Шумен

Снимка: helpbook.info 1 / 3 / 3

Urbex или градско изследване на изоставени сгради от години се превърна в опасна мода най-вече сред младежите, които рискуват живота си за екстремни селфита по покриви и необезопасени етажи. Опасностите са неизброими, като сред тях са пропадане на тавани, стълбища, тераси и подови конструкции, наличие на остри предмети и отломки, натрупване на битови и опасни отпадъци, наличие на спринцовки и развъждане на гризачи и паразити, дълбоки шахти, асансьорни отвори и дупки, срещи с агресивни животни и хора.

В платформата на Helpbook.info получихме обезпокоителен сигнал от град Шумен за недовършена сграда на пощенска станция и е видно от изпратените снимки, че представлява потенциална опасност за здравето и живота на всеки дръзнал да припари във вътрешността й.

„Сигналът и препоръката ми са относно опасностите в изоставената сграда и обновяването на оградите, или изграждането на перманентни такива, ако липсват. Също ще бъде хубаво, ако има поставени предупредителни знаци със ярки цветове на входовете от рода на "Достъп забранен" и надписи за последствията спрямо нарушителите.“ (целият сигнал - тук)

След подаването на сигнали от граждани по такива поводи следва да се извърши посещение от специално назначена комисия от експерти, които да извършат оглед на място, да изяснят състоянието на строежа и назначат предписания по обезопасяване на обекта.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.