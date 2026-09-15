Ретрограден Уран: какво очаква зодиите?

На 10-и септември планетата на бунта, хаоса и неочакваните пробиви Уран започна ретроградното си движение в Близнаци и то ще продължи чак до 8-и февруари 2027 г. Плановете са в застой, има промени, стабилността може да се изплъзне. Трябва да преразгледате наново някои идеи, решения и разговори, които може да променят остатъка от годината ви. Ето какво да очаква всяка зодия, според "People".

Овен

Помнят ли това съобщение, което никога не изпратиха или това, което им се иска да не бяха пратили? Сега то се завръща - независимо дали става дума за недовършена работа или стар разговор. Да мислят преди да говорят, сега ще забележат, ако повтарят стари и ненужни навици.

Телец

Нека си изяснят какви са финансовите им приоритети. Ретроградният Уран връща стари въпроси и проблеми, свързани с пари - забравен разход, важно финансово решение, възстановяване на някаква сума пари. Трябва да осъзнаят какви са ценностите им и как връзката с парите им се е променила в процеса.

Близнаци

Да помислят кои бяха преди година и дали тази идентичност отговаря на истинската им същност. Ретроградното движение е в техния знак и периодът ще е наистина личен, важен, ключов за тях. Сега при тях се връща стар навик, стара тяхна същност или начин, по който са показвали кои са. Да го преразгледат и завинаги да го оставят в миналото. Време е за промени.

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