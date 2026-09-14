Йотова пред студенти: AI не може да замени надеждата, която лекарят дава

В медицината нито технологиите, нито алгоритмите, нито изкуственият интелект (AI) могат да заменят човечността и надеждата, която лекарят е способен да дари на пациента. Знанията на лекаря са съпреживяване на човешката болка и желание да помагаш на някой в беда.

Това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Медицинския университет - София.

Церемонията събра новоприетите студенти от всички факултети на университета и Медицинския колеж "Йорданка Филаретова", преподаватели, представители на институции, директори на болници.

В приветствието си към първокурсниците президентът Йотова заяви, че с приема в най-стария медицински университет в България те вече са направили първата успешна крачка в живота.

"Удовлетворението ви ще става още по-голямо, защото един ден вие ще си кажете: "Избрах не само професия, избрах моята мисия и призвание", посочи държавният глава.

Тя допълни, че в процеса на обучение студентите може да се сблъскат със съмнения дали са поели по правилния път и дали ще се справят с големия обем знания, но те не бива да се отчайват и отказват.

Лекарската професия изисква всичко

Йотова подчерта, че медицината съчетава редица качества, които са необходими за упражняването на професията.

"Има професии, които изискват много компетентност и знания. Има професии, които изискват смелост, кураж, воля, решителност. Лекарската професия изисква всичко това заедно", каза президентът.

Тя добави, че няма нищо по-силно от това да видиш надеждата в очите на болен човек. Според държавния глава бъдещите лекари ще разчитат на високите технологии, които са силно развити и в медицината, но те са само инструмент в ръцете на медика.

Признателност към преподавателите

Президентът се обърна и към преподавателите от Медицинския университет с думи на признателност.

"Вие сте невероятен пример за младите хора, защото ще ги учите не само как се прилага знанието, а и как се прилага надеждата, любовта, човечността. Този тих пример е може би най-ценният", каза президентът Йотова на преподавателите.

Държавният глава отбеляза авторитета, с който се ползва Медицинският университет благодарение на специалистите и учените му, разработваните съвместни проекти и високото ниво на преподавателска дейност.

"Неслучайно е голям интересът към Медицинския университет и от млади хора от много страни в чужбина, които идват да учат в София", добави тя.

Президентът посочи, че бъдещите студенти ще могат да разчитат не само на преподавателите си, но и на семействата си и бъдещите си колеги за подкрепа.