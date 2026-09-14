Скандал в Австралия: Сенатор заяви, че аборигените са "най-примитивните на Земята"

Най-скандалната австралийска политичка от десния спектър отново бе обвинена в расизъм, след като определи коренното население като "най-примитивната раса на Земята".

В подкаст, записан миналата година и станал отново публично достояние в понеделник, Полин Хансън - сенатор от щата Куинсланд - бе попитана за преподаването на историята на коренните австралийци в училищата.

"Какво, по дяволите, са направили в тази страна през тези, нали знаете, уж 60 000 години? Никога не са изобретили колелото. Там не е имало нищо. Какво всъщност изтъкваме като постижение? Няколко, нали знаете, скални рисунки. Съжалявам, но те са най-примитивната раса на Земята. Не са постигнали нищо", заяви тя.

72-годишната Хансън има дълга история на спорни изказвания относно коренното население на Австралия, както и малцинствените групи и имиграцията, като многократно е била обвинявана в расизъм. В книгата ѝ от 1997 г. "Полин Хансън: Истината" се съдържат твърдения, че аборигените са практикували канибализъм спрямо жени и деца, а в първата си реч пред парламента година по-рано тя критикува "привилегиите, на които се радват аборигените пред останалите австралийци".

Но дори за стандартите на Хансън, последните ѝ изказвания се смятат за крайни и бяха осъдени от политици от целия политически спектър.

Министърът по въпросите на коренното население в правителството на Лейбъристката партия, Маларндири Маккарти, ги определи като "напълно възмутителни и изцяло расистки", докато Джасинта Нампиджинпа Прайс - сенатор от Либералната партия (консервативна опозиционна сила) - заяви, че те демонстрират "умишлено невежество" и са "свалили дебата до ужасяващо ниво".

Джулиан Лийзър, "сенчестият" министър по въпросите на коренното население от Либералната партия, заяви пред новинарския канал ABC:

"Омаловажаването на културата на коренното население е посегателство върху част от това, което прави Австралия велика. Австралийската история се гради върху три основни стълба: наследството на коренното население, британските основи и мултикултурния характер."

Мат Канаван, лидер на Националната партия (която е в опозиционна коалиция с либералите), също изрази несъгласие с Хансън, но отбеляза, че официалното ѝ порицаване може да я превърне в "мъченик" и само да повиши още повече подкрепата за нея в социологическите проучвания.

След години на политическа изолация, Хансън преживя забележително завръщане, а партията ѝ "Една нация" достигна 26,5% подкрепа в скорошно национално проучване - резултат, надхвърлящ този на консервативната коалиция.

В понеделник "Една нация" представи планове за намаляване на броя на временните имигранти в Австралия с над 750 000 души за период от три години, като мерките са насочени към чуждестранните студенти и семействата на квалифицираните работници.

Коренното население, чиито предци са живели на континента повече от 60 000 години, има средна продължителност на живота с около осем години по-кратка от останалата част от населението. Няколко фактора допринасят за неравенството, като хронични здравословни проблеми, по-високи нива на бедност, по-ограничен достъп до здравеопазване в някои общности и сложни социално-икономически причини, които често се приписва вината.

Представители на коренното население също е много по-вероятно да бъдат лишени от свобода или да умрат в ареста, отколкото други австралийци.