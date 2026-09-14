9 скрити капана при покупка на имот в България, за които никой не те предупреждава

Харесвате имота, цената влиза в бюджета, а на огледа всичко изглежда наред. Но някои от най-сериозните рискове при покупка не се виждат на пръв поглед.

Практиката на консултантите от Home2U показва, че именно лесно пропусканите детайли могат да създадат сериозни проблеми при сделката. От реалните казуси, с които екипът се сблъсква, открояваме девет скрити капана, за които всеки купувач трябва да внимава.

1. Имот без ипотека може да има учредено право на ползване

Липсата на ипотека или възбрана не означава, че върху имота няма други права. Например може да е учредено право на ползване в полза на трето лице. Затова проверката трябва да установи всички вписани права и ограничения върху имота.

2. Непредвидени такси за поддръжка

Особено при затворените комплекси проверете месечните и годишните такси за управление и поддръжка. Важна е не само сумата, а какво включва и при какви условия може да бъде променяна.

3. Гаражът и паркомястото може да имат различен правен статут

„Имот с гараж или паркомясто“ звучи ясно, но е важно да проверите какво точно придобивате и как е описано в документите. Не приемайте, че посоченото в обявата автоматично е част от собствеността, която купувате.

4. Плащанията „на зелено“ може да изпреварят строителството

При покупка „на зелено“ обърнете внимание кога и срещу какъв напредък по проекта се дължи всяка вноска. Ако голяма част от цената се плаща твърде рано, купувачът поема по-голям риск при забавяне или проблем с реализацията.

5. Обявената квадратура не винаги е реално използваемата площ

Посочените „100 кв.м“ могат да включват не само площта на самия имот, но и общи части или прилежащи помещения. Затова сравнете информацията в обявата с документите и проверете какво реално влиза в обявената квадратура.

6. Нотариалният акт не гарантира безпроблемна история на собствеността

Наследяване, съсобственост или предишни сделки могат да крият обстоятелства, които не личат от последния нотариален акт. Затова е важно да се проследи историята на собствеността, а не да се проверява само документът на настоящия продавач.

7. Реалното състояние на имота може да не отговаря на документите

При апартамент проблемът може да е приобщена тераса или неразрешено преустройство, а при къща - пристройка, гараж, навес или допълнителен етаж без необходимите строителни книжа. Затова сравнете това, което виждате на огледа, с документацията на имота.

8. Ремонтиран апартамент може да крие бъдещи разходи по сградата

Доброто състояние на жилището не означава, че сградата е в същото състояние. Предстоящ ремонт на покрива, фасадата, асансьора или общите инсталации може да доведе до непредвидени разходи скоро след покупката.

9. Капаро преди проверката на имота може да ви струва скъпо

Даването на капаро преди подробна проверка на имота крие риск, особено ако не са ясно разписани условията за връщането му. Проверете документите и условията, преди да се обвържете финансово.Това помага да се избегнат и някои измами при покупка на имот, които невинаги се разпознават навреме.

Най-скъпите проблеми при покупката често са тези, които не се виждат на оглед. Опитът на Home2U показва, че добрата проверка преди подписване може да спести много повече от времето, което отнема.