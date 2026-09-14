Отново не пуснаха едно от момичетата, обвинени за смъртта на Георги Кузев, да излезе от ареста

Пловдивският окръжен съд отказа да измени най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на едно от непълнолетните момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. След като на 13 август апелативните магистрати потвърдиха решението за ареста ѝ, днес девойката отново е поискала да я пуснат на свобода, но искането е останало без уважение, съобщиха от съда.

Момичето, заедно с останалите 7 тийнейджъри, задържани по случая, е обвинено в това, че на 4 август умишлено е умъртвило Кузев, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Окръжният съд прие, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемата към престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност, както и счете, че липсва опасност от укриване, но има риск от извършване на престъпление, ако момичето бъде пуснато на свобода.

С оглед непълнолетието на обвиняемата съдът даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза както на нея, така и на всички останали обвиняеми по делото. Също така трябва да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, гарантирайки правото му на образование.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив на 24 септември.