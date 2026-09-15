Гюров за първия учебен ден: Темата за образованието не се изчерпва с поздрав за 15 септември

15 септември е специален ден. За първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг; за зрелостниците, пред които стои важен избор, но и за всички нас, които пазим свои спомени и емоции, свързани с първия учебен ден; за учителите, които имат смелостта и търпението всеки ден да отварят врати към нови знания, възможности и хоризонти. Днес учениците са в центъра на вниманието - нека им дадем спокойствие, увереност и подкрепа. Това написа в профила си във Facebook кандидата за президент Андрей Гюров.

"Темата за образованието не се изчерпва с поздрав за 15 септември. Имаме нужда от по-голям разговор. От разговор за училището, в което децата не просто трупат знания, а се учат да мислят критично, да разпознават манипулацията и дезинформацията, да използват разумно дигиталните технологии и изкуствения интелект, да бъдат любознателни, уверени и свободни", пише още той. "Най-вече за това какво да направим, за да имаме училища, в които децата могат да развият своя потенциал. Защото ако вярвам в нещо безусловно, то е в таланта, уменията и способностите на нашите деца."

Поздрав отправи и кандидатът за вицепрезидент - Георги Кандев.

В своя профил той написа:

От дете приемам 15 септември като един от най-важните празници в годината. В началото заради майка ми, която е дългогодишен учител по химия и биология. По-късно, защото осъзнах, че в живота могат да ти вземат всичко, но не и образованието.

На тази странна черно-бяла снимка, която намерих в албума, си спомних за първия учебен ден. Не бях много сигурен къде отивам, но вярвах на майка ми. Освен знания, спечелих много приятели, с които сме такива и до ден днешен.

Стотици деца са минали през нейната класна стая. Тя цял живот даваше знание и чак когато пораснах, разбрах колко важно нещо е правила.

Иска ми се днес, на първия учебен ден, да гледаме само с оптимизъм. Да празнуваме знанието и да поздравим учителите, които са избрали професия-кауза, без която сме загубени като народ.

Честит 15 септември на децата, но най-вече на учителите, които повече от всякога имат нужда от нашата подкрепа!