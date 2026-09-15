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Полицията откри наркотици и незаконни оръжия в къща в Тетевенско

Сред иззетите вещи е и тетрадка с изписани имена, цифри и дати

15.09.2026 | 16:24 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Наркотици, оръжия и боеприпаси са открити при полицейска проверка на частен дом в тетевенското село Градежница. Трима души са задържани за срок до 24 часа, съобщи регионалният говорител на МВР Габриела Тодорова.

Проверката е извършена на 14 септември в имот, обитаван от 29-годишен мъж и негови близки – мъж на 61 години и 52-годишна жена.

В жилището полицаите са открили и иззели 23,33 грама кетамин, 15,40 грама канабис и други наркотични вещества с общо тегло над 19 грама. Намерени са и две растения от рода на конопа и електронна везна.

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Сред иззетите вещи е и тетрадка с изписани имена, цифри и дати.

Полицаите са открили още осем пластмасови туби с вместимост по 10 литра, съдържащи жълтеникава течност с мирис на етилов алкохол.

При проверката са иззети и едноцевно гладкоцевно ловно оръжие, два пистолета и боеприпаси.

Тримата обитатели на имота са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

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