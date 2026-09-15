"Дачев, вън!": Студенти от НАТФИЗ отново поискаха оставката на ректора (СНИМКИ)

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Студенти от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" излязоха на нов протест с искане за оставката на ректора Мирослав Дачев. Демонстрацията започна пред сградата на Академията, а протестиращите са подкрепени и от преподаватели, предаде БГНЕС.

Студентите настояват за пълна публичност около участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU. Те искат информация за причините за започналата процедура по отстраняване на Академията, предприетите до момента действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ в програма "Еразъм+".

Сред останалите им искания са прекратяване на институционалния натиск, повече прозрачност и отчетност от ръководството и реално участие на студентите при вземането на решения, които засягат правата и бъдещето им. Недоволство има и заради според тях необоснованото увеличение на сметките за електроенергия в общежитията.

"Дачев, вън!" и "Оставка!"

Протестиращите носят плакати с надписи "Писна ни!!!", "Дачев, вън!", "Дачев, чао!", "Златната ера на Академията" и "Наглост на три морета".

Под прозорците на кабинета на ректора те скандираха "Оставка!" и "Долу ректора!", след което се отправиха на шествие към Министерството на образованието и науката с възгласи "Дачев, вън!", "Не ме ли чуваш как крещя?!" и "Оставка!".

Студентите са получили подкрепата и на целия Факултетен съвет на Факултет "Екранни изкуства" в НАТФИЗ.

Студентите: Изгубихме доверие в ръководството

По-рано те изпратиха писмо до премиера Румен Радев, Народното събрание, политическите партии, Съвета на ректорите и Етичната комисия, в което поставят въпроси за управлението на Академията.

Като основни проблеми студентите посочват риска за участието на НАТФИЗ във FilmEU, натиск спрямо преподаватели с критична позиция, натиск върху студентския протест и свободата на изразяване, липса на прозрачност при сметките за електроенергия в общежитието и намеса в учебния процес.

Те заявяват, че са изгубили доверието си в настоящото ръководство и настояват ректорът Мирослав Дачев да поеме морална и институционална отговорност за кризата.

Националният филмов център вече изрази подкрепа за международните партньорства на НАТФИЗ, а през юли министърът на културата Евтим Милошев пое ролята на медиатор между студентите и ръководството на Академията.