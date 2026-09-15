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Пиян мъж стреля с газов пистолет в центъра на Ямбол

Инцидентът е станал около 00:45 часа в централната част на града

15.09.2026 | 16:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

50-годишен мъж е задържан, след като стрелял с газов пистолет в центъра на Ямбол през нощта, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 00:45 часа в централната част на града. По данни на полицията мъжът бил във видимо нетрезво състояние, викал и произвел няколко изстрела във въздуха с газов пистолет.

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От МВР определят действията му като непристойни и грубо нарушаващи обществения ред.

50-годишният мъж е задържан за хулиганство с полицейска мярка за срок до 24 часа. Газовият пистолет е иззет, а работата по случая продължава.

През октомври миналата година в Ямбол 19-годишен мъж стреля с въздушен пистолет в близост до детска площадка в квартал "Зорница", при което беше ранено дете, пише БТА.

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