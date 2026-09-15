Стана ясно кой ще е кандидатът за вицепрезидент до Иван Христанов

Иван Христанов обяви доц. д-р Стоянка Черкезова за кандидат за вицепрезидент. Двамата ще участват в президентските избори като независима кандидатпрезидентска двойка, издигната от Инициативен комитет.

Председател на Инициативния комитет е музикантът Денис Ризов. Сред учредителите са телевизионната водеща Наталия Симеонова, музикантът Васил Гюров, проф. Тодор Тодоров и доц. Йосиф Йосифов.

В комитета участват още преподаватели, учени, предприемачи и представители на малки населени места.

Кампанията на Христанов ще премине под мотото "Президента на народа".

От щаба му посочват, че кандидатурата е замислена като гражданска и цели да обедини хора с различен професионален и житейски път, без да бъде издигана от партийна централа.