Първокласник: Много е хубаво училището

Първият учебен ден носи много вълнение за най-малките ученици и техните родители, които заедно прекрачват прага към един нов етап.

Тетрадки, помагала, раница - всичко е подредено с нетърпение в очакване на първия учебен звънец.

За седемгодишния Слав Динев 15 септември е началото на съвсем нов етап, изпълнен с очакване за класната стая и новите приятели.

"Вълнувам се за класната стая. За децата", сподели Слав пред Bulgaria ON AIR.

От неговата детска градина с него ще бъдат само две деца, а с останалите съученици тепърва предстои да се запознае.

Вълнението не е само за първокласника, а и за неговата майка Виктория Динева.

"Това ни е първият първи учебен ден. Това е по-голямото ми момче. Много е емоционално", призна тя.

"Това е един много красив преход, който нямам търпение да наблюдавам, защото пред очите ти изведнъж едно дете трябва да се превърне вече в отговорен човек", добави Виктория.

Подготовката за училище не се е ограничила само до тетрадките и учебните пособия. Родителите са говорили със Слав и за приятелствата, отношението към другите деца и уважението към учителите.

Готов, уверен и развълнуван, Слав прекрачи прага на столичното 204-то ОУ "Ангел Каралийчев".

"Много е хубаво училището. Много ми харесва. Класната стая е нова", разказа той.

Най-много първокласникът се вълнува, че ще започне училище и ще се запознае с нови приятели. А на въпроса дали ще има много шестици отговори категорично: "Да".

Първият учебен ден върна Виктория и към собствените ѝ години в училище.

"Не мога да опиша какво изпитвам. Голямо вълнение, голяма радост, голяма гордост. Върнах се назад в моите ученически години. Много беше хубаво, имаше хубаво тържество", сподели тя.

"Искам да му пожелая отговорност. Пожелавам на всички деца да бъдат здрави и да бъдат отговорни, а на нас, родителите - търпение. На госпожите - здраве и търпение, да са целеустремени", каза още Виктория Динева.