17-годишна с тротинетка се блъсна в автомобил във Видин

17-годишно момиче е настанено за наблюдение във видинската болница с комоцио след катастрофа с електрическа тротинетка, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Инцидентът е станал около 18:17 ч. на 14 септември на кръстовището на улиците "Екзарх Йосиф I" и "Митрополит Кирил" в града.

По данни на полицията 17-годишната се движела с електрическа тротинетка и при преминаване през нерегулираното с пътни знаци кръстовище не пропуснала намиращия се отдясно автомобил, управляван от 47-годишна жена.

Момичето се блъснало в предната броня на колата и при инцидента е получило комоцио. Настанено е в болница за наблюдение.

На мястото е извършен оглед от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на МВР през изминалото денонощие при 30 пътни произшествия в страната е загинал един човек, а 32 са били ранени, пише БТА.