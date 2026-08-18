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Деца подкараха тротинетки, родителите отнесоха глоби във Врачанско

Нарушенията са установени по време на специализирана полицейска операция

18.08.2026 | 16:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Родители са глобени, след като децата им са били установени да управляват електрически тротинетки във врачанското село Остров, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Нарушенията са установени по време на специализирана полицейска операция на служители на Районното управление в Оряхово. Полицаите са засекли две малолетни деца с електрически тротинетки.

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На децата и техните родители са съставени предупредителни протоколи, както и фишове по Закона за движението по пътищата.

В рамките на операцията са проверени общо 28 автомобила и 41 души. Съставени са 17 фиша за различни нарушения и още три за превишена скорост.

От началото на август във Врачанско са глобени петима водачи на електрически тротинетки за нарушения на закона. Други петима малолетни и непълнолетни са пострадали при пътни инциденти от края на юли досега.

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