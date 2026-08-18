Деца подкараха тротинетки, родителите отнесоха глоби във Врачанско

Родители са глобени, след като децата им са били установени да управляват електрически тротинетки във врачанското село Остров, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Нарушенията са установени по време на специализирана полицейска операция на служители на Районното управление в Оряхово. Полицаите са засекли две малолетни деца с електрически тротинетки.

На децата и техните родители са съставени предупредителни протоколи, както и фишове по Закона за движението по пътищата.

В рамките на операцията са проверени общо 28 автомобила и 41 души. Съставени са 17 фиша за различни нарушения и още три за превишена скорост.

От началото на август във Врачанско са глобени петима водачи на електрически тротинетки за нарушения на закона. Други петима малолетни и непълнолетни са пострадали при пътни инциденти от края на юли досега.