Мъж получи изгаряния при пожар в сухи треви край село Ставерци

Мъж на 72 години е пострадал при пожар в сухи треви край село Ставерци, община Долна Митрополия, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР - Плевен Мариана Цветкова.

Инцидентът е станал, докато той чистил частния си имот. Пожарът бързо се разраснал в сухата растителност, а в опита да овладее пламъците мъжът е получил 15 процента изгаряния.

На място своевременно са реагирали служители от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) – Кнежа и Участък ПБЗН – Долна Митрополия, както и гасаческа група от селото, която съдействала с налична техника.

На пострадалия е оказана първа медицинска помощ. Намесата на екипите е спасила 80 животни и 22 сгради в близост.

Случаят е част от общо осем регистрирани произшествия в сухи треви, храсти, отпадъци и стърнища на територията на област Плевен. Инциденти са станали в землищата на селата Буковлък, Горник, Телиш, Крета, Ставерци, в село Обнова на улица "Първи май" и на бившето сметище на град Искър.

От РДПБЗН – Плевен напомнят, че почистването на имоти чрез изгаряне на растителните отпадъци е изключително опасно, особено при сухо и ветровито време, посочва БТА.