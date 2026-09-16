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Тръмп ще затвори Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, щом няма да носи името му

Федерален съдия забрани на институцията да постави отново името на Тръмп върху фасадата на сградата

16.09.2026 | 10:54 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ във Вашингтон ще бъде затворен, обяви американският президент Доналд Тръмп, изтъквайки като причини финансови проблеми и предстоящи ремонти. Той обяви това часове, след като федерален съдия забрани на институцията да постави отново името на Тръмп върху фасадата на сградата, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа „Трут сошъл“ (Truth Social) Тръмп заяви, че затварянето е наложително заради обновяване на комплекса. Той обаче уточни, че ремонтните дейности ще започнат само ако на Управителния съвет бъде разрешено да добави неговото име върху сградата.

„Ако съдебното решение остане в сила, което не би трябвало да стане, и не бъде отменено от Върховния съд на САЩ, реконструкцията и модернизацията на центъра „Кенеди“ няма да се състоят“, категоричен е Доналд Тръмп в публикацията си, цитиран от ДПА.

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Американската администрация многократно отбелязва, че разположеният край река Потомак комплекс има спешна нужда от ремонт и осъвременяване. Центърът за сценични изкуства, кръстен на покойния президент Джон Ф. Кенеди (1917–1963), е домакин на престижни театрални, танцови и музикални спектакли, припомня агенцията.

Името на Тръмп беше добавено през декември, което предизвика вълна от протести и откази от участие на редица изпълнители и състави. Малко след встъпването си в длъжност Доналд Тръмп уволни няколко членове на борда на директорите и пое управлението на институцията, допълва ДПА.
(БТА)

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Тагове:

Доналд Тръмп център за сценични изкуства Джон Ф. Кенеди съд
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