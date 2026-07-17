България е четвърта в ЕС по брой съдии на човек от населението

България е сред държавите с най-висок брой съдии спрямо населението в Европейския съюз през 2024 г., показват публикувани днес данни на европейската статистическа служба Евростат.

У нас се падат по 35,4 съдии на 100 000 души население, което нарежда страната на четвърто място в ЕС след Хърватия (43,3), Словения (40,2) и Люксембург (36). След България се нарежда Румъния с 35,3 съдии на 100 000 души.

Средно за Европейския съюз през 2024 г. се падат по 15,7 съдии на 100 000 души население при 17,7 през 2014 година.

Най-нисък е броят на съдиите в Ирландия – 3,6 на 100 000 души население, следвана от Австрия (4,3), Испания (6,2), Чехия (6,7) и Италия (7,9).

Евростат отчита, че в повечето държави членки мнозинството от съдиите са жени.

Единствено в Ирландия мъжете съдии са повече от жените – 56,4 процента срещу 43,6 процента.

Най-висок е делът на жените съдии в Словения – 81,4 процента, следвана от Латвия (79,7 процента) и Гърция (75,5 процента).

В България жените представляват 64,4 процента от съдиите.

Данните са публикувани по повод Деня на Международния наказателен съд, който се отбелязва на 17 юли. Съдът е единственият постоянно действащ международен наказателен съдебен орган с универсален обхват, създаден с приемането на Римския статут на 17 юли 1998 година.

(БТА)