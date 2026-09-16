Зендая рязко скъси косата, с пикси е

Зендая изненада всички с дръзка промяна в своя външен вид.

30-годишната актриса много пъти е признавана за модна икона - задава тенденции, облича интересни дрехи, експериментира с грима и прическата, облича се в тон с филмите, които промотира.

Поредната новост за нея е свързана с косата ѝ. Звездата се появи на наградите "Eми", които бяха раздадени на 14-и септември, понеделник, в Лос Анджелис, с много къса коса.

Подстрижката ѝ е почти като мъжка, кичурите ѝ стигат едва до края на ушите ѝ, а косата ѝ седи леко разрошено и като на иглички на места. Така че - явно вече тя залага на модерната прическа пикси, в неговия къдрав вариант.

Феновете са впечатлени от промяната и пишат, че явно всякаква дължина на косата отива на Зендая.

Още по темата и снимките с пиксито вижте в teenproblem.net