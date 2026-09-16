Популацията на чакали в Североизточна България нараства

Популацията на чакалите, лисиците и скитащите кучета в Североизточна България продължава да нараства. Най-сериозно увеличение се отчита при чакалите, а специалисти предупреждават за необходимостта от контрол върху числеността на хищниците.

Североизточна България отчита значителен брой хищници в горските и ловностопанските райони. По данни от проведената пролетна таксация в областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич са регистрирани над 12 300 чакала, близо 7000 лисици и повече от 3600 скитащи кучета, информира Meteo Balkans.

Особено впечатление прави нарастването на популацията на чакала. Това е широко разпространен хищник в България и през последните години присъствието му в много райони се увеличава. Високата му численост може да има значение за структурата на екосистемите, тъй като видът се храни с разнообразна плячка и заема важна позиция в хранителната верига.

Според ловни специалисти, високата численост на хищниците може да окаже допълнителен натиск върху някои видове дивеч и затова се обсъжда необходимостта от мерки за регулиране на популацията.

Независимо от увеличението на хищниците се наблюдава и положителна тенденция при редица видове едър дивеч.

Пролетната таксация показва, че в България има общо 46 943 благородни елена, като приблизително една четвърт от тях се намират в Североизточна България. Спрямо предходната година популацията на благородния елен се е увеличила с около 9%.

В района на Североизточното държавно предприятие се наблюдава положителна динамика и при други видове едър дивеч. Преброени са около 986 елена лопатара, 11 743 сърни и 710 муфлона.

Сред видовете, при които се отчита възстановяване на числеността, е и дивата свиня, съобщава "Труд".

Популацията на вида продължава да се възстановява след сериозните загуби, причинени от африканската чума по свинете през периода 2020–2022 г.

Според резултатите от тазгодишното преброяване запасите от дива свиня са се увеличили с 16,8% спрямо предходната година, като общият им брой достига 8761 животни.