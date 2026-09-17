Конкретните финансови цели променят начина, по който клиентите спестяват в DSK Mobile

Спестяванията на домакинствата в България продължават да растат. В края на февруари 2026 г. депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достигат 55,8 млрд. евро, което е увеличение от 20,3% спрямо година по-рано.

Зад тези числа обаче стои и друга тенденция. Все повече хора не просто спестяват, а търсят по-ясен начин да организират средствата си според своите планове и приоритети. Вместо всички налични средства да се събират на едно място, те се разпределят за конкретни цели като пътуване, ремонт, покупка на автомобил, образование или финансова сигурност.

„Касичките“ в DSK Mobile позволяват именно такъв подход. Функционалността позволява на клиентите да отделят средства за различни краткосрочни и дългосрочни цели и да проследяват напредъка си по всяка от тях. По-малко от месец след въвеждането на услугата близо 50 000 клиенти вече са избрали този подход за управление на своите спестявания.

Данните показват не само интерес към нова функционалност, а и промяна в начина, по който хората мислят за спестяването си. Да спестяваме повече звучи като добра идея, но често остава абстрактна цел без конкретен план. Когато обаче средствата са свързани с ясна причина и конкретен резултат, финансовата дисциплина става по-лесна за поддържане.

Поведенческата икономика описва това явление чрез концепцията за mental accounting или „мислено разпределяне на парите“. Хората естествено управляват средствата си в отделни категории според тяхното предназначение. Когато една сума е отделена за конкретна цел, тя по-рядко се възприема като свободна за харчене и по-лесно остава запазена за бъдещия план.

Постижимостта също играе важна роля. Когато човек вижда колко вече е натрупал и колко остава до желаната сума, целта изглежда по-реалистична и мотивираща. Именно затова визуализирането на напредъка е сред най-ценните елементи на подобен тип решения.

„Когато знаеш точно за какво заделяш средства и можеш да виждаш напредъка си, спестяването се превръща от абстрактно намерение в ясен план. С “Касичките” искаме да направим този процес по-интуитивен и близък до начина, по който хората реално планират своите финанси“, казва Михаела Темелкова, управляващ директор „Ежедневно банкиране“ в Банка ДСК.

Клиентите използват Касичките както за по-близки цели като пътувания, концерти или подарък за специален повод, така и за по-мащабни планове като покупка на жилище, автомобил или финансиране на образование. В DSK Mobile те могат по всяко време да проследяват натрупаната сума и процента от поставената цел, който вече са постигнали. Така всяко следващо заделяне на средства се превръща във видима крачка към желания резултат. Само през първите дни от използването на услугата клиентите са отделили близо 28 млн. евро към своите цели.

Същевременно спестяването остава гъвкаво. Средствата в „Касичките“ са достъпни при необходимост, което дава възможност клиентите да планират по-уверено, без да ограничават достъпа си до собствените средства.

Интересът към функционалността идва на фона на все по-активното използване на дигиталните канали за управление на личните финанси. DSK Mobile вече има над 860 хил. потребители, като средно всеки клиент влиза в приложението 24 пъти месечно и използва 8 различни функционалности. Това показва, че мобилното банкиране все по-осезаемо се превръща в основен инструмент не само за ежедневни банкови операции, но и за финансово планиране.

„Касичките“ са част от развитието на DSK Mobile именно в тази посока – да помагат на клиентите не само да управляват парите си, но и по-лесно да постигат финансовите си цели.

През септември функционалността е във фокуса и на специална клиентска кампания. До 30 септември 2026 г. всички клиенти, които заредят своя „Касичка“, участват автоматично в томбола за 100 парични награди по 50 евро.

Идеята на кампанията следва логиката на самата функционалност. Банка ДСК добавя още 50 евро към плановете, по които клиентите вече работят. По този начин наградата се превръща в допълнителна подкрепа за тяхната следваща стъпка към желаното пътуване, нов дом, образование или друга важна цел. С кампанията банката отправя послание, че вярва в плановете на своите клиенти и иска да ги насърчава не само да спестяват, но и успешно да реализират намеренията си.