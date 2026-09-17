Керемедчиев: Русия увеличава своите удари, тества Европа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта визия за по-независима и просперираща Европа, която намалява зависимостта си от руските изкопаеми горива, развива индустриалната си политика и защитава своя социален модел. През последните пет години ЕС е увеличил разходите си за отбрана с близо 80%, което според нея значително е укрепило способността му да се защитава.

"Това, което каза Урсула фон дер Лайен, е, че ЕС продължава да бъде единен, както се вижда и от най-големите скептици, критици относно бъдещето на ЕС. Няма страна членка, която да е изразила някакво желание да го напуска. Това единство и желание Съюзът да остане цял продължава да съществува във всички държави. Огромните предизвикателства, които има пред Европа и ЕС, бяха поставени на масата. Едно от тях е сигурността, това е най-важната точка, която трябваше да бъде поставена в това нейно изказване", каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в студиото на "България сутрин".

Той цитира проучване, в което се казва, че над 60% от европейските граждани, включително и българите, се притесняват за своята сигурност.

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"Тези страхове на европейците за тяхната сигурност трябваше да бъдат адресирани и тя адресира голяма част от тях. В крайна сметка се вижда, че Европа започва да предприема доста по-независима икономическа политика. Разломът със САЩ в сферата на отбраната и в сферата на икономиката продължава да става все по-голям. Европа търси нови начини за справяне, като са подписани споразумения с нови държави - Индия, Австралия. Урсула фон дер Лайен спомена и Канада", допълни Керемедчиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че Канада е в тежка икономическа война със САЩ.

"Канада е и тежко зависима от търговията със САЩ - над 35% от износа на Канада е за САЩ. Канада не само се стреми към по-близки икономически отношения, но и към по-близки отношения в сферата на сигурността. Много е възможно да виждаме канадски компании, които все повече да участват в отбранителни инициативи. Виждаме все повече канадски военнослужещи, които да присъстват на европейска територия. В момента има мита между САЩ и Европа, има тежки мита между САЩ и Канада, които спират възможността за свободна търговия. Това е един от най-големите проблеми на Европа - зависимостта от двете най-големи икономики, това са САЩ и Китай", подчерта Керемедчиев.

По думите му в момента Европа се опитва все повече да разчита на собствените си възможности.

"Западните и югозападните страни членки на ЕС, които са далеч от събитията, случващи се в Украйна, са по-пасивни във вземането на решения и включването в инициативи. И създаването на член 4 е с цел много бързо да има комуникация между всички страни членки, независимо къде се намират, и Съюзът да излезе с единна позиция - нещо, което липсва в момента. Тази мярка е продиктувана от все по-пасивното участие на САЩ в инициативи на НАТО, които касаят Европа", обясни Керемедчиев.

Керемедчиев смята, че инцидентите с дронове ще се увеличават.

"Видяхме, че Русия увеличава своите удари и мащаба на територията, на която нанася удари, най-вече с дронове и ракети. Те са все по-близо до границите на европейските страни. Русия тества възможностите за реакции на европейските държави".

България и ЕК подготвят среща на върха за Средния коридор за 12 млрд. евро.

"Най-вероятно вече е имало разговори между премиера Румен Радев и Урсула фон дер Лайен, тъй като обявяването му по време на официалното годишно изказване означава, че вече има предварителна уговорка.

България не за първи път бива споменавана от председателя на ЕК. Но за първи път България е спомената в позитивен план, като част от регионална инициатива. Много е важен този проект", добави Милен Керемедчиев.