Нови правила в ЕС: Без социални мрежи под 13 г. и без лични профили до 15 г.

Европейската комисия налага нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана под 13-годишна възраст и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Мерките са част от новия EU Kids Act.

"Свиках специална група от експерти. Разговаряхме с млади хора, разгледахме опита на Австралия и други страни, които вече са предприели стъпки напред. Изслушахме държавите членки и сега е време Европейският съюз да действа. Ето защо Законодателният акт на ЕС за децата (EU Kids Act), който беше одобрен днес от Колегиума, ще постави ясни граници в цифровия свят, точно както правим ежедневно в реалния свят". Това обясни на пресконференция в Страсбург председателят на ЕК Урсула фон ден Лайен, цитирана от Нова телевизия.

По думите ѝ Брюксел възприема постепенен и диференциран подход. "Всяка възраст има своя собствена чувствителност и затова всяка ще има свое собствено, специално адаптирано ниво на защита. И така, накратко: Няма да има социални медии под 13-годишна възраст. Няма да има лични профили под 15-годишна възраст - това означава, че от 13 до навършване на 15 години децата ще имат само „мини профили“, създадени и контролирани от родители или настойници, с ограничени функции и времево ограничение до максимум един час на ден. Между 15 и 18 години безопасният дизайн ще бъде задължително изискване за платформите", обяви Фон дер Лайен.

Тя беше категорична, че възрастовата граница не означава, че технологичните компании се освобождават от отговорност за съдържанието на платформата. "Платформите си играеха безотговорно с психичното здраве на нашите децата. Сега обръщаме тежестта на доказване. Сега те трябва да ни докажат, че са безопасни. Ето защо, за всяко лице под 18 години платформите трябва да следват принципа за „безопасност по дизайн", изтъкна Фон дер Лайен.

Възрастта на младежите ще се проверява с помощта на сертифицирани от ЕС инструменти като приложение за проверка на възрастта. "Това приложение е изградено на принципа за „доказателство с нулево знание“. Това означава, че платформата изисква само едно-единствено нещо - дали сте достатъчно възрастни, за да получите достъп, или не", обясни председателят на ЕК.

По думите ѝ с години платформите са отричали вредата, която създават. "Те се опитваха да избягват строгите правила и определяха правила според собственото си темпо. Ние променяме това със EU Kids Act. Така че, вместо властите да доказват вредата след свършен факт, най-големите платформи трябва предварително да представят подробни планове за безопасност на децата. А това означава, отново, че безопасността ще бъде на първо място. Това поставя родителите на мястото на водача, а тежестта за доказване на безопасността - върху платформите, където ѝ е мястото", категорична е Фон дер Лайен.

И допълни: "Днес се фокусираме върху EU Kids Act, което е важна стъпка. Този акт установява ясна рамка, подкрепена от обществото и закона. Но в заключение искам да добавя още две важни забележки. Първата е, че искам да подчертая колко е важно да образоваме родителите, учителите, децата и т.н. за рисковете и ползите от цифровия свят. Значението на цифровата грамотност за нашите деца е огромно, докато те растат. И второ - разбира се, не само непълнолетните са изложени на риск. Говорех за пристрастяващи дизайни. Те например вредят на всеки, независимо дали е непълнолетен или възрастен. Ето защо се нуждаем от по-широка рамка - Законодателния акт за цифрова справедливост (Digital Fairness Act), който ще предложим през есента".