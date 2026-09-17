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БАБХ откри 311 виртуални говеда при проверки край Момчилград

От 400 говеда в системата, реално са открити едва 89 животни

17.09.2026 | 13:20 ч. 5
БАБХ

БАБХ

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали откри 311 виртуални говеда при проверки в животновъдни обекти край Момчилград. По данни от Интегрираната информационна система на БАБХ  –  ВетИС, те се водят налични в два животновъдни обекта в с. Момина сълза, община Момчилград, но не са установени на място.

В рамките на контролните действия са извършени съвместни проверки с Икономическа полиция – Кърджали, като в последната се включи и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

По данни от ВетИС в първия обект се водят 15 овце и 271 говеда, а във втория – 15 овце и 129 говеда.

При извършения контрол на място са установени само 14 говеда в първия обект и 75 във втория. Така от общо 400 говеда, регистрирани в системата, 311 не са установени на място.

Предстои неустановените животни да бъдат отразени във ВетИС като изгубени. Съставени са актове за установяване на административни нарушения, а ДФЗ ще предприеме последващи действия в рамките на своите правомощия.

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Действията са част от предходни проверки, при които са възникнали съмнения относно точността на декларираните от стопаните данни.

Проследимостта и достоверността на данните във ВетИС са ключови за ефективния официален контрол, особено при наличие на заразни заболявания, когато всяко несъответствие в местонахождението или идентификацията на животните създава риск за ограничаването на заболяването.

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