Инж. Грозданов: Проблемът у нас е управлението на пътищата, не строителството

Правителството предложи план за ускорено изграждане на стратегическата транспортна инфраструктура с участието на бизнеса и финансовите институции.

"България има много високо ниво строители, които работят по целия свят. Дали и как ще успеем са въпроси, които трябва да си зададем. Правителството планира да построим още 1800 км магистрали и скоростни пътища. Към момента имаме малко повече от 900 км. Изградените магистрали могат да се дават на концесия", заяви изпълнителният директор на Института по транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов в "България сутрин".

Според него категорично трябва да търсим форми как да работим по-качествено, използването на концесии би довело до постигане на целите.

"В България по-големият проблем ни е управлението на пътната инфраструктура, не строителството. Българското общество не иска АМ "Тракия" да се ремонтира всяка година. Таксите за преминаване на леки автомобили могат да бъдат по-ниски, дори нулеви. Важно е колко приходи и разходи ще носи съответният път за вида концесия", допълни д-р инж. Грозданов за Bulgaria ON AIR.

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Платихме много милиони за 13 000 км ТОЛ система, а сега се използват само 3000 км Свързани статии

България има сложен релеф - много равнинни и много планински части, подчерта той.

"Пътищата в по-равнинните части, където има повече трафик, говорим за класическа концесия. По-сложните пътища ще минат под друга форма. Не е правилно да се ограничаваме до един вид концесия. Не е добро състоянието на магистралите. Едва ли има много българи, които са доволни, всички пътуваме. Често сменяме правителства и министри. Когато дойде един концесионер, него няма да го интересува кой е на власт, той ще иска да спечели".

"Не трябва да притискаме правителството да работи бързо. Обединяването на ТОЛ и Автомобилна регистрация трябваше да се случи отдавна. Имаме от най-модерните ТОЛ системи в света. Концентрирането на контрол на едно място е нещо, което отдавна трябваше да се случи. Управлението на ТОЛ системата през АПИ не е ефективно", каза още гостът.

По думите му много държави в Европа, когато хванат претоварен камион, го отбиват на паркинги и не го пускат преди да разтовари.

"В рамките на около 100 км е разумно да има паркинги, а спирането на тях може да е обвързано с плащане. Става въпрос да изградим 20 паркинга, което е нищо. Още първата седмица ще си избием парите от тях".

"Ще имаме платени автомагистрали, но успоредно на тях ще вървят безплатни пътища. Има европейска директива, която сме приели. Тя казва, че до март месец 2030 г. тежкотоварното движение трябва да е на справедлива база. Тежкотоварните автомобили ще се движат на този принцип. Директивата дава на всяка държава да си определи как ще се случи това. Този, който руши и замърсява най-много, плаща", подчерта д-р инж. Грозданов.