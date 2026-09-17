Радев: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват

МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила, изборните нарушения не трябва да се прикриват. Очаквам да няма излишна показност и предварително осъждане.

Това заяви премиерът Румен Радев по време на Националното съвещание на ръководния състав на МВР.

Министър-председателят отбеляза ролята на МВР при провеждането на предстоящите избори през октомври.

Очаквам прозрачно и свободно проведени избори за президент, заяви Радев.

Премиерът благодари на всички служители на МВР, които изпълняват своите задължения с чувство за отговорност и дълг. "Вашата дейност трябва да бъде видима в обществото и оценявана", добави той.

Премиерът отбеляза, че престоят избори за президент и вицепрезидент на България и в тези избори МВР не може да бъде страна в политическия процес. По думите му МВР трябва да гарантира, че всеки български гражданин да може да упражни правото си на вот.

"Това означава ясна организация, която да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу купен, контролиран, корпоративен вот и срещу всякакво нарушение на закона", добави той и бе категоричен, че МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила.

Радев заяви, че изборните нарушение не трябва да се прикриват, а напротив, те трябва да се разкриват.

"Очаквам да няма излишна показност и предварително осъждане, и най-вече да не се прекрачва законът. Очаквам на базата на това, което сте показали като възможности, да имаме наистина прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент", каза още той.

Премиерът обърна внимание, че е приоритет и разграждането на олигархичния модел.

"Не искам да има никакъв чадър от никого за извършено престъпление", категоричен е Радев.

Министър-председателят заяви още, че каналджийството трябва да бъде пресечено категорично. "Ние трябва да съхраним вашите граници, нашето общество, нашето достойно членство в Европейския съюз (ЕС)", каза още той и бе категоричен, че не можем да компрометираме по никакъв начин членството на България в Шенген.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отбеляза, че 35 години се пранят опити демократичният вот на гражданите да бъде изкривен. Той изтъкна, че това си е проличало особено през последните няколко години.

Демерджиев отбеляза, че погледите са вперени в МВР и задачата е да бъде осигурен честен вот от страна на българските граждани, който пряко отразяват тяхната воля. "При нас остава отговорността по противодействие на изборните престъпления. Вярвам, че ще се справите, така че да противодействате ефективно", добави той.

На съвещанието присъства ръководният състав на министерството, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова.